Nove podrobnosti zadnjih dni predsednika Tita

Jožef Oseli je perfekcionist in svoje delo šefa strežbe v gradu Brdo je opravljal z neizmerno zagnanostjo in veliko strastjo. Delal je za 46 pomembnežev – za predsednike držav in vlad, za kralje in cesarje, med drugim je bil butler nekdanjega jugoslovanskega predsednika Tita. Prav nanj ima veliko spominov. Z ženo Metko sta zanj in za Jovanko skrbela med obiski na Brdu, pomagala sta tudi pri protokolarnih dogodkih na Brionih.

Oseli za oddajo Preverjeno prvič razkriva podrobnosti iz Titovih zadnjih dni, ko ga je žena Metka Oseli leta 1980, preden je umrl, v ljubljanskem kliničnem centru lastnoročno hranila. Pozneje so mu hrano, pripoveduje Oseli, vozili tudi iz ameriške Nase. Relativno pozno – pri petdesetih – se je Jožef Oseli odločil za novo profesionalno pot. Postal je uspešen in priznan kuhar. Delal je v 26 državah, med drugim v prestižnih restavracijah v Dubaju in drugod. icon-expand