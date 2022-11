Nove žrtve zloglasne hepi združbe

Še vedno uporabljajo različne oblike načeloma neškodljive duhovnosti prek katere obljubljajo osebnostno rast s spreminjanjem negativnih miselnih vzorcev v pozitivne oziroma reprogramiranje uma, kot pravijo sami. Še vedno jih prepričujejo, da lahko največjo osebnostno rast dosežejo tako, da se osvobodijo svojih strahov, predvsem tistih, ki so povezani s kapitalom, in sicer tako, da si sposojajo čim večje vsote denarja. Le da tokrat, vsaj uradno, ne vlagajo v posle Ignjatoviča, temveč v nekakšen energijski sklad. Ker ta denar članom hepi združbe večinoma izročajo na roke in brez vseh veljavnih pogodb, bo verjetnim novim žrtvam kasneje še težje dokazati, da so bile žrtev domnevnih prevar.