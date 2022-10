Nove žrtve zloglasnega 'hepi hepi kulta'

Na stotine žrtev, na milijone evrov, vpleteni koruptivni bančniki in združba ljudi, ki je pod krinko različnih oblik duhovnosti pridobivala zaupanje ljudi, da so jemali na stotine tisoč evrov kreditov, da bi se 'duhovno očistili preko kapitala'. In ostali brez vsega.

Na vrhu pa človek, ki se ga ne sme imenovati drugače kot Mojster – nekdanji igralec namiznega tenisa Saša Ignjatović, ki je po prvih policijskih preiskavah že pred leti pobegnil v Dominikansko republiko in ki ga že mesece išče tako policija kot sodišče, saj se kazenske prijave zanj in njegove pomočnike že pošteno kopičijo. Za Preverjeno, oddajo si lahko ogledate nocoj ob 21:50 na POP TV, pa je spregovorila tudi članica njegovega ožjega kroga, Martina Veseljko, ki že več kot leto in pol čaka v priporu na razsodbo sodišča, ali je tudi ona goljufala ljudi ali pa je le ena izmed Ignjatovičevih žrtev, kot danes trdi sama. Več v oddaji Preverjeno ob 21.50 na POP TV.