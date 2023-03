Novopečena mamica nevede podpisala 'obsodbo na pomanjkanje'

Tako je svojo nedavno zgodbo ekipi Preverjenega orisala mlada izobražena ženska, ki dela že od svojega 18. leta in ki se ji je po vrniti z druge porodniške življenje obrnilo na glavo. Ker je podpisala odpoved, ki je ne bi smela, in zato izgubila vse. In podobnih primerov najrazličnejših manipulacij delodajalcev je precej, opažajo na ZPM Ljubljana Moste Polje, kjer se v Verigi dobrih ljudi z brezplačno pravno pomočjo trudijo pomagati tistim, ki se niso znali ali pa upali zoperstaviti svojim delodajalcem.