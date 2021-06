Obetajo se podražitve, prihaja inflacija

Povpraševanje je večje od ponudbe in posledično bo dražji transport vplival tudi na dvig cen surovin, pojasni Bojan Ivanc,vodja analitike na Gospodarski zbornici Slovenije. "Globalno gledano so se cene sladkorja podražile za 60 %, soje tudi za okoli 60 %, bombaža za okoli 80 %, to so globalne cene, ki se znotraj regij različno gibljejo, odvisno od transportnih stroškov."

Intenzivna agroživilska dogajanja so za zdaj potrošnikom še skrita. Koruza, ki je danes trikrat dražja, bo pri ceni piščancev vidna šele čez eno leto, razloži agrarni ekonomist Aleš Kuhar. V zadnjih štirih mesecih opažajo, kako se cena maloprodajne hrane počasi, a vztrajno dviguje. "Živila in brezalkoholne pijače 1,7 %, to je po obdobju deflacije že nek zagon, pri čemer vidimo, da zelo raste cena svežega in ohlajenega sadja, in sicer za 4 %, zelenjave pa za 13 %. Najbolj je prispevala rast sveže zelenjave."

Zaradi vseh podražitev se bodo povišale tudi položnice komunalnih storitev, vendar se to ne bo zgodilo čez noč, pomiri Sebastijan Zupanc,direktor Zbornice komunalnega gospodarstva. Vsa komunalna podjetja lahko cene dvignejo le s soglasjem občinskih svetnikov, kar se bo verjetno zgodilo šele konec leta, čeprav se ponekod že zdaj srečujejo z večjimi težavami oskrbe. "Dražijo se kovine in v komunalni dejavnosti se s tem dražijo vzdrževanja vodovodov ter kanalizacije. Vemo, da danes skoraj ni mogoče kupiti cevi za obnovo vodovodov, ker jih na trgu ni."

Kmalu spremembe ne bodo vidne le v gospodarstvu in višjih cenah, ampak verjetno tudi v samem jedru družbe, je prepričan zgodovinar Božo Repe. Po izbruhu kolere pred skoraj 200 leti in tudi po koncu španske gripe je prišlo do velikih družbenih sprememb. Ljudje se nikoli povsem ne vrnejo k starim navadam.