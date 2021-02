Obisk oskrbovalca na domu včasih pomaga bolj kot tableta

Slovenija se med evropskimi državami stara najhitreje in zaradi neurejene dolgotrajne oskrbe to breme vse bolj nosijo družine, predvsem ženske. Po podatkih Inštituta Antona Trstenjaka je v Sloveniji že več kot 30.000 prejemnikov storitev, ki sodijo v dolgotrajno oskrbo, izvajalke pa so največkrat ženske srednjih let, ki so še zaposlene, največkrat gre za sorodnice oskrbovalca.

Najnovejši podatki inštituta za socialno varstvo pa kažejo, da pomoč na domu, ki jo mora sicer po zakonu vsem, ki to potrebujejo, nuditi vsaka občina, koristi 11 754 uporabnikov na leto, izvaja pa jo 1034 oskrbovalk in oskrbovalcev (ti so v manjšini). Poklic socialnega oskrbovalca med mladimi ni priljubljen, predvsem zaradi slabih pogojev dela, emocionalnih in fizičnih naporov, ki jih to delo zahteva, in slabe plače.