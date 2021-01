Obrazi upornikov po Sloveniji: kdo so?

Nocoj boste v Preverjeno spoznali ljudi, ki so vključeni v Protestno ljudsko skupščino. Skoraj v vsakem večjem kraju smo jih našli. Nekateri med njimi se ne želijo razkriti, ker bi jim to škodovalo v službi. Veliko jih je namreč tudi iz javnega sektorja. Večina med njimi pa se je razkrila. Gre za izredno močne ljudi s pomembnimi poklici ali službami. "Nismo brezdelneži na kavču, kot nas je označil predsednik vlade," so povedali uporniki, "pač pa ljudje, ki ne pristanemo na to, da ne smemo izraziti svojega mnenja". Med njimi so tudi učiteljice, veterinar, akademska slikarka, računalniški programer. Njihov upor vse te mesece ni zamrl, zdaj, ko se povezujejo v mrežo, so še močnejši, pravijo.Pravijo, da bodo do konca ščitili 39. člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi: "Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja."