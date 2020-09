Od mask do pravic istospolnih

Prav presentljivo koliko ljudi je vmes, za katere si mislil, da so v resnici, vsaj do neke mere, kul. Danes bo več pohodov, menda tudi proti maskam, bo pa tudi parada. Parada ponosa, ki bo slavila jubilej, 20 let.

Slovenija je bila nekaj dni odeta v rumeno, uspeh je v resnici nepredstavljivo ogromen in ob pomanjkanju boljših opisov, sanjski. Zakaj je torej veliko ljudi ob tem občutilo še nekaj drugega, čeprav bolj prikrito in skrito? Nekateri, ki so to začutili, so reflektirali, da je to zato, ker kolektivno nismo narod zmagovalcev.

Kaj pa, če smo v resnici narod pravičnikov, da skozi nas, kot kolektiv, veje močan občutek za pravičnost? Zato se nam zdi, da bi morale biti stvari urejene in delovati na način, ki je v skladu s tem našim občutenjem. Ko ni tako, to doživljamo zelo močno, skoraj osebno, kot udarec naši predstavi sveta in to je lahko boleče.

V resnici je naša družba, po marsikaterem merilu, še vedno ena izmed najbolj egalitarnih na svetu, kar ima dobre, pa tudi slabe posledice. Tako se nam zdi, da zakaj bi imel naprimer zdravnik, ki je študiral leta in leta, delal dneve in noči, se specializiral in zna rešiti človeško življenje, kaj boljšo plačo ali status od mene, ki znam popravit avto, ali pa izpolnit zapleten obrazec?

Smo pa lahko tudi zelo solidarni in pomagamo sočloveku, seveda zvečine, ko gre za pripadnike našega plemena. In tako pridemo tudi do še ene naše teme prihodnji torek, so v Sloveniji ljudje, ki so lačni? Res lačni. Ne bomo pa šli mimo osrednje teme teh dni, mask, z majhno lokalno, ampak značilno zgodbo. Ni najbolj ustrezen izraz, ampak v resnici je skoraj smešno, kako se krčevito upiramo maskam. Ker, komu in zakaj s tem kažemo sredinec? Koga dražimo in kažemo svojo neodvisno in poznavalsko držo?