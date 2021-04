Odhod treh multinacionalk iz Slovenije – korona ali pohlep?

Po podatkih ministrstva za finance so omenjene multinacionalke od države dobile skupno 2,7 milijona evrov pomoči za ohranitev delovnih mest. Dve od njih, Treves iz Biča pri Trebnjem in Adient v Slovenj Gradcu, delujeta v avtomobilski industriji, ki je že pred koronakrizo napovedala prestrukturiranje in zmanjševanje števila zaposlenih. Pandemija je morda to le pospešila. Sta multinacionalki dobili državno pomoč za ohranitev delovnih mest, ko sta že vedeli, da bosta odpuščali? Pa si v Sloveniji sploh želimo industrije oziroma delovnih mest z nizko dodano vrednostjo in nizkimi plačami? Nocoj v oddaji Preverjeno.