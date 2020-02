Ozadje umora direktorja Kemijskega inštituta

Kdo je decembra 2014 na parkirišču ljubljanske restavracije dvakrat ustrelil direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ostaja tudi dobrih pet let po umoru nepojasnjeno. Najprej kriv in obsojen na 25 let zapora, pozneje oproščen je bil Milko Novič, nekdanji zaposleni na inštitutu. Sodni proces v zadevi Novič je eden odmevnejših tudi zaradi ravnanj sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je v več disciplinskih postopkih, pa zaradi namigovanj o tem, kaj se je dogajalo za zidovi Kemijskega inštituta v tistem času.

Usoda Milka Noviča je zdaj v rokah višjih sodnikov, ki morajo sprejeti odločitev o pritožbi na oprostilno sodbo.