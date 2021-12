Padel z Malega Triglava in si polomil le nekaj reber

Dejan Grm namreč od leta 2015 vsako leto praznuje dva rojstna dneva. Preživel je nesrečo, ki je v slovenski gorniški zgodovini ne pomnimo. Če izvzamemo smučarja in olimpijca Toneta Pogačnika, ki je pred 75 leti zapeljal čez Severno steno Triglava in pri 100 metrih padca v globino ostal nepoškodovan. Dejan pa jih je pridal še sto. In jo ob tako globokem padcu po čudežu odnesel le z nekaj zlomljenimi rebri in ozeblinami. Srečno naključje je bilo tudi to, da so prav v tistem času tam bili gorski reševalci, ki so nameravali piliti plezalne veščine zimske tehnike in je bil ravno takrat na dežurstvu pilot helikopterja, ki si je v tako zelo zahtevnih vremenskih razmerah, sunki vetra so dosegali tudi do 100 km na uro, upal poleteti proti Kredarici.

In da je zgodba še bolj neverjetna, je po skoraj sedmih letih na Triglavskem ledeniku, kjer je po padcu z Malega Triglava pristal Dejan, letos poleti v snegu izgubljeni Dejanov cepin našel njegov sokrajan in ljubitelj gora Rudi Kotnik. Cepin bo zdaj svoje častno mesto verjetno našel v vitrini na Kredarici, kamor Dejan vsako leto 24. januarja s svojimi prijatelji, ki slišijo na ime Gorski svedri, roma v počastitev svojega ponovnega rojstva. Cepin bo tako v vitrini stal kot opomin ali pa v veri, kot pravi Dejan, da nad človekom vedno bdijo angeli varuhi in v duhu tudi vsi tisti, ki nas imajo radi.