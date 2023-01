Padli stoletniki

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so prostor sprostitve in rekreacije, navdiha in kulture, ne glede na letni čas. S svojo lego v srcu prestolnice so krasen primer simbioze med naravo in mestom. V zelenih pljučih prestolnice se namreč skriva več kot 2.800 vrst živih organizmov, vanj se zatekajo celo nekatere ogrožene živalske vrste in ohranjajo drevesni stoletniki. A nedavno je nekaj teh starih dreves moralo končati svoj življenjski cikel. Ker so bila bolna, nevarna za obiskovalce in tudi zato, da so dala prostor novemu mladju. A ljudem ni vseeno, ko pade drevo.

Čeprav drevesa ne govorijo človeškega jezika, nas vseeno nagovarjajo, ljudje cenimo njihovo pomoč pri našem obstoju. Še posebej pa nas boli, ko podležejo drevesa, ob katerih so rasle generacije. Sečnja na Rožniku je tako razburila splošno, pa tudi strokovno javnost. Bi se dalo v primeru sečnje v parku, za katerega naj bi veljali mehkejši pristopi gozdnega gospodarjenja, postopati drugače? Požagati manj dreves, morda bolj postopoma? Kaj vse je izvedela ekipa Preverjenega, recimo tudi to, da glive in gobe drevesom pomagajo pri prenašanju sporočil, pa danes ob 22.15.