Plača avstrijska, a Magnini delavci bi želeli spet delati v Hočah

Poudarjajo, da je delo naporno, a da so tudi bolje plačani, kot so bili pri nas. Kljub temu želijo, da bi čim prej spet delali v Hočah. Tega, kdaj bo tam spet stekla proizvodnja, pa vodstvo Magne ne napoveduje. Magna Stayer je sicer od naše države dobila 18,5 milijonov evrov subvencij, v zameno mora do 30. oktobra 2022 zaposliti 404 ljudi. Zaradi izrednih razmer, povezanih s covidom-19, pa ima družba možnost zaprositi za podaljšanje tega roka, in sicer za največ dve leti.