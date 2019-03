Po novem dovoljena 0,2 promila alkohola?

Pogovarjali smo se tudi s svojci žrtev prometnih nesreč. Pia, ki je v nesreči izgubila sestro, pripoveduje: "Ina je prihajala domov od fanta, to je še sporočila mamici, ker smo bili tako navajeni. Minilo je 20 minut, nje pa kar ni bilo domov. Šli smo spat, ker smo mislili, da se je pač zadržala. Ob enih zjutraj je zvonilo, zvonilo, zvonilo ... Slišala sem in sem si rekla, da je spet pozabila ključe. Odpret je šel oči. S hodnika sem zaslišala neke tuje glasove. Ko sem vstala in zagledala dva policista, sem lahko samo kričala ..."

Kar osem let pa sta, da sta sploh lahko začela žalovati za hčerko, potrebovala zakonca Mavec. Ana bi bila zdaj stara 22 let. Če je ne bi neko jutro na poti v šolo, v drugi razred je hodila, do smrti povozil prehiter voznik. "Februarja je bilo 15 let od nesreče. Vsak dan se spomnimo nanjo. Vsak dan je nov začetek. Vsak dan je treba na novo vstati, si reči, da je res ni, ampak gremo naprej," pripoveduje Lili Mavec.

Še osebno izpoved voznika, ki je v preteklosti večkrat vozil pod vplivom alkohola, imamo."S Korčule sem se pripeljal v Celje. Na začetku seveda še ne pijan. Organiziral sem si nekakšno popotovanje po jadranski magistrali. In se ob vsaki priložnosti ustavil. Se oprhal, če je bila zraven gostilna, pa spil še kakšno pivo, ker je bilo vroče. Do meje se jih je nabralo 6, 7, če ne več."

Zase pravi, da je imel zgolj in le srečo, da nikoli ni povzročil nobene nesreče, tragedije. Precej let je bil brez izpita. Zdaj spet vozi. A nikoli več pijan.