Podražitev avtomobilov

Leta 1959 je bilo v Sloveniji le 10.000 avtomobilov, že deset let kasneje 100.000, leta 2007, pa smo dosegli magično mejo milijon vozil. Po podatkih Eurostata slovenska gospodinjstva v Evropski uniji namenijo 16,9 % izdatkov za prevoz in to nas uvršča v sam vrh lestvice. Martin Bajželj s Statističnega urada potrdi, da stroški za transport v Sloveniji že več let naraščajo: "Ta delež se je kar precej povečal; tam nekako s 15 % smo zdaj prišli na 20 % in to je praktično največji delež naših izdatkov."