Policijska ura kot hišni pripor

Ni vseeno, kje živite. Če vas policisti ustavijo v Celju, imate večjo verjetnost, da vas bodo le opozorili. Statistično izdajo trikrat več opozoril kot glob za razliko od Nove Gorice, kjer izdajo šestkrat več glob kot opozoril. Nekatere policijske uprave izdajajo znatno več glob, so ugotovili tudi na Generalni policijski upravi. Alojz Sladič pojasni, da imamo le osem policijskih uprav in kršitelj bi moral biti na enak način obravnavan na vseh koncih Slovenije. Manjše razlike med policijskimi upravami so in tu nas čaka še nekoliko dela, da bomo dosegli približno enake vatle.

Vsak policist ima diskrecijsko pravico, to pomeni, da se znotraj predpisanih norm lahko odloči po lastni vesti, ali bo kršitelju izdal globo ali opozorilo. Kršitelj mora izkazovati interes, da bo s prekrškom prenehal oziroma ga ne bo ponovil.

Od oktobra do marca je bilo v Sloveniji zaradi epidemiološke oziroma policijske ure izrečenih 4.670 opozoril in 3.742 izdanih glob. Policijska ura je poseg v ustavno pravico državljanov, je prepričan odvetnik Damjan Pavlin, ki je prvo ustavno pobudo na sodišče vložil že aprila lani, vendar na odločitev ustavnega sodišča še vedno čaka. Zelo podobna situacija kot pri hišnem priporu. V hišnem priporu je odrejeno, da morate biti na določenem naslovu, da ni stikov z osebami, da lahko prostor zapustite samo s posebnim dovoljenjem in to ni bistveno drugače.