'Politika me ne bo spremenila'

Urška Klakočar Zupančič zagotovo izstopa kot političarka. Je nekonvencionalna in drzna. Za nekatere preveč. Kako sama gleda na preteklega pol leta, odkar je postala predsednica državnega zbora? Pravi, da je politika ne bo spremenila, da bo ostala zvesta sama sebi. Zgolj tistim, ki so nezadovoljni s seboj ali imajo frustracije, se zdi forma pomembnejša od vsebine, odgovarja kritikom. Upa, da bo prestavila katero od mej, predvsem v pogledu udejstvovanja žensk v politiki in na drugih področjih.

Več v današnji oddaji Preverjeno ob 21.45 na POP TV.