Pomemben dokaz v boju proti Verbundu?

Se sedem let po katastrofalnih poplavah na Koroškem in štiri leta po vložitvi tožb zoper avstrijskega elektroenergetskega giganta Verbund obeta preobrat? Odvetnica, ki zastopa več tožnikov, skupno je bilo vloženih 80 tožb, je pridobila posnetek, ki naj bi dokazoval odgovornost Verbunda. Posnel ga je eden od koroških ribičev, in to na avstrijski strani.

Spomnimo, novembra 2012 je bilo pri nas veliko deževje, na različnih koncih Slovenije pa poplave. Dodatno škodo naj bi, trdijo na Koroškem, povzročil Verbund. Po Dravi naj bi v Slovenijo poslal enormne količine vode, ki je podirala drevesa, uničevala infrastrukturo ter poplavila številne domove.