Pončo namesto v klavnico, na idilično kmetijo v Laškem

Pončo je po letu in pol popolnoma drugačen - igriv in živahen. Živi na idealni lokaciji, na kmetiji v kraju Rifengozd, blizu Laškega, pri Zupančevih, kjer je nastal Center za rejne živali Pončo, ki ga vodita oče Gorazdin 18-letna hči Nika. Ponča, Mojco in Lori je po inšpekcijskem odvzemu odkupilo Društvo za zaščito konj, ki že ima v Preboldu rehabilitacijski center za konje - tudi za tiste, ki jih inšpekcije odvzamejo. Zdaj imajo na tej kmetiji še prvi center za rejne živali. In prve rešene živali.

Kot je povedal Gorazd Zupanc, je Pončo zdaj njihov hišni ljubljenček. Nikoli ne bo končal na krožnikih. Tukaj bo živel do svoje naravne smrti: "Samo, da me sliši, se obrne tja in začne tulit, pride za mano, fehta hrano, pa čohanje, da ga crkljamo…od takrat, ko je prišel, se je zelo, zelo navezal na nas in enostavno rabi našo družbo. Tri mesece je rabil, da se je mišično, kondicijsko opomogel, po štirih meseci pa je bil že pravi podivjanec."In pri Zupančevih se mu bo dobro godilo. Tukaj namreč nimajo govedi za zakol, pač pa zato, da jim pojedo travo na pašnikih, da z njimi živijo.

Podobnih zavetišč kot to poznamo pri hišnih zapuščenih živalih - za rejne živali ni. Zato bodo odvzete živali na njihovi kmetiji v dobrih rokah. A če jih želi Društvo rešiti, jih morajo najprej odkupiti. A kot opozarja predsednica Društva za zaščito konj, korona čas ni prizanesel tudi živalim ne. Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj: "Veliko ljudi kliče, ampak morate vedeti, da Društvo ne more sprejeti vseh živali, ki jih ljudje ponujajo, lastnik je vsak sam dolžan poskrbeti za svoje živali, društvo pomaga samo inšpekcijsko odvzetim živalim."Ker je zaradi korone tudi manj posameznikov, ki bi Društvu pomagali z botrstvom ali posvojitvijo na daljavo, iščejo podjetja za materialno pomoč - v obliki ograje za drobnico, barv, lakov, hrane in nastilja za živali.

Na leto odvzame inšpekcija od 150 do 250 različnih živali, zadnje leto je porastel odvzem hišnih živali, psov in mačk.