Ponija so kupili otroku za rojstni dan, potem pa ga prodali mesarju za zakol

To je zgodba ponice Mrhe. Kupljena je bila otroku za darilo, dva meseca kasneje so jo prodali mesarju za zakol. Kobili Alisi so lastniki v nosnicah ugašali cigarete in ji v oči nasipali pecilni prašek. Uradnega zavetišča za kopitarje v Sloveniji nimamo. "Dokler v očeh živali vidim voljo do življenja, ji bom pomagala," pripoveduje Natalija Nedeljko, predsednica Društva za zaščito konj, ki skrbi za mučene in zanemarjene živali.

Pomaga zavrženim živalim. FOTO: POP TV Da lahko preživi 35 konj in tudi ostale živali, mora Natalija Nedeljko vsak mesec zbrati od 3000 do 4000 evrov. Društvo je namreč odvisno od prostovoljnih prispevkov, donatorjev in posvojiteljev. V zadnjem mesecu se odvzemi živali nevestnim lastnikom kar vrstijo. Ljudje, ki slabo ravnajo z živalmi, pa so pogosto nasilni tudi do ljudi. Pri odvzemih je zato mnogokrat zraven policija. "Zgodilo pa se je že tudi, da smo bežali, ker so na nas streljali," pripoveduje Natalija Nedeljko. Društvu za zaščito konj, v okviru katerega deluje Rehabilitacijski center Petra, lahko pomagate kot prostovoljci ali z denarnim prispevkom na račun SI 56 1010 0005 0589 375, ki je odprt pri Banki Koper (BIC: BAKOSI2XXXX).