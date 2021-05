Popolni nadzor

Policija intenzivno spremlja vsak javni shod, zbira informacije in spremlja objave v medijih ter vseh javno dostopnih portalih razloži Boris Rojs vodja oddelka za javni red in mir na Generalni policijski upravi. Zakonska podlaga za ugotavljanje identitete je že ves čas enaka neglede na epidemijo. "Če policist prekršek neposredno zazna in hkrati ugotovi identiteto potem je dolžnost policista, da takoj na kraju kršitelja s tem seznani oziroma mi rečemo, da mu prekršek predoči. Vemo, da policisti za vsako ceno niso dolžni plačilnega naloga na kraju izdati, če govorimo o delovanju v množici, kjer gre lahko hitro kaj narobe. Takrat lahko plačilni nalog pošljejo naknadno z dopisom."

S hitrim razvojem tehnologije in umetne inteligence postajajo nadzorni sistemi izjemno učinkovit. V ZDA so avtomatizirani sistem obrazne prepoznave prvič uporabili na množici že pred 20 leti izpostavi dr. Jelena Juvan iz katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede v Ljubljani."Nekaj let kasneje je prišlo v javnost, da so takrat na finalu ameriškega nogometa superbowl uporabili tehnologijo za prepoznavo obrazov na občinstvu, in sicer zato ker so med občinstvom iskali posameznike, ki so na seznamu iskanih kriminalcev."

Biometrično prepoznavanje obraza ima že mnogo pametnih telefonov, ki nam omogočajo varne spletne nakupe in podobno, dr. Borut Batagelj s Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani nam je v laboratoriju za računalniški vid skupaj z raziskovalci demonstriral kako pri nas razvijajo tehnologije obraznega prepoznavanja.

