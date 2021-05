Visoke plače v zdravstvu: infektologinja dobila 27 tisoč evrov bruto

Potem ko je javnost izvedela za visoke plače v zdravstvu, med drugim, da je v ljubljanskem UKC zdravnica infektologinja decembra lani dobila dobrih 27.000 evrov bruto plače, so se začele na Infekcijski kliniki v Ljubljani pojavljati pošiljke z belim prahom. "Menim, da bi z objava imen samo pospešila in povzročila ogorčenje in tovrstna dejanja, za kar ni prav nobene potrebe in razloga," je prepričan v. d. direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič.

Tako kot v naši največji bolnišnici tudi v ostalih ne razkrivajo imen zdravnikov, ki so na račun covidnih dodatkov dobili res visoke plače. Marca letos se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov v primerjavi z decembrom lani, ko smo bili na vrhuncu drugega vala epidemije, močno zmanjšalo oziroma prepolovilo. Plače v zdravstvu so se zato zmanjšale, a so v nekaterih primerih še vedno visoki covidni dodatki. Marca je v ljubljanskem UKC največ zaslužil višji zdravnik specialist z interne klinike, in sicer 19.217 evrov bruto, od tega je bilo 6800 evrov bruto covidnih dodatkov. V UKC Maribor je bila marčevska plača višjega zdravnika specialista iz urgentnega centra 14.980 evrov bruto, od tega covidnih dodatkov za 6815 evrov bruto. Med ostalimi bolnišnicami izstopa ptujska. Plača višjega zdravnika specialista je bila 19.930 evrov bruto, v kar je vštetih 6223 evrov bruto covidnih dodatkov. Visoke plače so posledica resnično izrednih razmer, nečloveških naporov, pojasnjujejo v bolnišnicah, in vsekakor ne gre metati vseh v isti koš. So pa delali v zdravstvu tudi drugi, denimo strežnice. Njihovi covidni dodatki pa so z ostalimi neprimerljivi. icon-expand