Posodobljen učni načrt – vzrok za spor in pomisleke

Vzrok za spor oziroma pomisleke pa posodobljeni učni načrt, ki po novem ne vsebuje več seznama predlaganih književnih besedil in tudi ne seznama predlaganega domačega branja, na katerem je nekoč svoje mesto imel tudi Dnevnik Ane Frank. Po mnenju profesorice in dobre poznavalke otroške in mladinske literature dr. Milene Mileve Blažić ima Dnevnik Ane Frank prave humanistične vrednote, zato, mu je mesto ne samo v slovenskem, ampak vseh evropskih učnih načrtih.

A Dnevnik Ane Frank nikoli ni bil na seznamu obveznega učnega gradiva. Njegova besedila niso našla mesta niti v berilih, je bil pa do leta 2019 na seznamu več kot 100 priporočenih književnih del različnih avtorjev in se tako tudi sicer zelo pogosto znašel na seznamu, ki so ga izbirali učiteljice in učitelji sami. In v njihovo nadaljnjo dobro presojo še naprej zaupa direktor Zavoda za šolstvo, Vinko Logaj, ki je aprila 2018 skupaj s takratno šolsko ministrico Majo Makovec Brenčič, ta posodobljen učni načrt tudi potrdil. Kot pravi Logaj: "Ne zdi se mi primerno, da bi to vprašanje postalo stvar političnega diskurza in politizacije šolskega prostora. Mislim, da učitelji, tako kot so prej, tudi sedaj izbirajo na podoben način sama besedila."

S posodobitvijo učnega načrta, brez prisilnega usmerjanja, so učitelji dobili tako več strokovne avtonomije, kar ni slabo, meni velik del stroke, med njimi tudi literarni zgodovinar in profesor na Pedagoški fakulteti dr.Igor Saksida: "Učitelji so profesionalni bralci in so v svojem izobraževanju dali skozi tako didaktiko književnosti kot tudi psihološko pedagoške predmete. Tako da sem jaz trdno prepričan, da znajo oceniti, katere vsebine so v današnjem času najprimernejše."