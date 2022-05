Povrnjen sluh

V UKC Maribor so prvi v Sloveniji opravili poseg, s katerim z vsadkom usidranim v kost delno gluhim povrnejo sluh. Specialist ORL, dr.Janez Rebolj, je vodil prvo operacijo. V Sloveniji sta zdaj že dva bolnika dobila tako imenovan vstavitveni slušni implatant OSIA. ''Gre za prevajanje zvoka po kosti in na ta način dosega precejšnje ojačitve, ki so pomembne pri visokih frekvencah.''

Za napravo so najbolj primerni kandidati, ki jim zdravniki ne morejo operativno s kirurškim posegom izboljšati sluha, imajo pa prevodno obliko naglušnosti, najpogosteje gre za bolnike, ki imajo težave s slušnimi koščicami ali bobničem. 51-letni vinogradnik Miroslav Tobias iz Murske Sobote je izpostavil, da spet sliši enako kot pred leti. ''Zelo sem vesel, da spet slišim, slišim neke zvoke, ki jih nisem slišal že par let. To je res velika pozitivna sprememba.''