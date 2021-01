Vedno je pomagal drugim, zdaj se je sam znašel v stiski

Na vrata je pozvonil večkrat, če je bilo treba. Vedno je pozdravil s toplo besedo in nasmehom in s tem marsikomu polepšal dan, četudi mu je prinesel morda le položnice. Še danes se Franca Trohe , ki so ga pred dvema desetletjema razglasili za najboljšega poštarja Gorenjske, spomnijo številni Škofjeločani in med njimi je veliko tudi takšnih, ki so mu hvaležni tudi zaradi njegove požrtvovalnosti in dobrega srca.

Kot prostovoljni gasilec je reševal življenja, številne hleve in hiše, pomagal kot prostovoljec Civilne zaščite, planinec, radioamater, avtoprevoznik. Ker je iz goreče hiše rešil dve mladi življenji, so mu podelili celo posebno Titovo priznanje.

A danes 72-letni Franc Troha, poštar v pokoju, ki je vse življenje pomagal drugim, pomoč potrebuje sam. Ker so ga dohiteli bančni dolgovi, osamljenost in starost. Franc Troha namreč danes živi bolj samotno življenje, njegova skromna hiša ima le en topel prostor in je potrebna temeljite prenove. A pravzaprav se tu naša zgodba šele začne. Ker to je zgodba o tem, da se dobro z dobrim vrača in kako znamo biti ljudje, tudi v teh težkih časih, solidarni do bližnjega.

Francu Trohi so namreč številni priskočili na pomoč. Predvsem njegovi sokrajani, člani društev, katerih član je bil Franc nekoč, najbolj dejavni so prav gasilci PGD Sovodenj, prav tako so v njegov poštni nabiralnik začela prihajati tudi pisma z vseh koncev Slovenije. Ljudje pač cenimo dobre in prijazne poštarje. Če bi tudi vi želeli Francu Trohi vrniti zaupanje v ljudi in da je skupnosti mar tudi za stare ljudi, lahko pomagate z doniranjem sredstev na TRR, ki so ga odprli na območni enoti Rdečega Križa v Škofji Loki.