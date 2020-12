Pred plebiscitom ljudje prestrašeni tudi zaradi svojih pokojnin

Bili so pomisleki, neenotnost, tudi strah, pripovedujejo nekateri od ključnih ljudi v času plebiscita za samostojno Slovenijo leta 1990. Jutri bo natanko 30 let od trenutka, ko so se ob 7. uri zjutraj z odprtjem volišč začele uresničevati sanje. Za samostojno in neodvisno Slovenijo je glasovalo 95 % tistih, ki so se udeležili plebiscita. Med njimi je bil tudi takrat 18-letni srednješolec, ki je šel na volišče prvič v življenju. Le redki imajo možnost odločati o tako pomembni zadevi, kot je ustanovitev države, in sam sem jo jemal kot privilegij, pravi danes, trideset let pozneje.

