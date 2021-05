Prepozna pošta

Varuh človekovih pravic pravi, da jih je Univerza v Ljubljani naknadno seznanila, da to le ni osamljen primer, da imajo še štiri primere vpisnikov, ki so pošto prejeli prepozno in so izgubili status študenta. Koliko študentov je zaradi prepozne pošte ostalo brez statusa, smo preverili tudi na Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem.