Presenečeni boste, za kaj vse lahko dobite evropski denar

Vrednost celotnega projekta je bila 340.000 evrov, dobili so 168.000 evrov nepovratnih sredstev. A pot je bila prava preizkušnja za živce. Najprej je bilo treba projekt predstaviti in napisati 50 strani dolgo prijavo. Ko so projekt odobrili, se je začela dolga pot zbiranja papirjev, pisanja poročil, dokazovanja, nenehnega dopolnjevanja dokumentacije. Končali so leto in 4 mesece pozneje. Vmes so morali vse stroje in ves projekt sami financirati. Tudi s krediti.

54.000 evrov za ekološke sanitarije

V Kopru smo našli novoustanovljeno podjetje, kjer sta dva prijatelja razvila posebne ekološke sanitarije. Razvila sta jih tako, da nimajo neprijetnega vonja in so okolju prijazne. Dobila sta 54.000 evrov zagonskega kapitala. Oba sta se lahko zaposlila in bolj v miru razvijala idejo. Pred kratkim sta dobila še 50.000 evrov za nov razvoj in pomoč pri prodiranju na tuji trg.

31-letnik iz Trebnjega je pred sedmimi leti dobil prvi evropski denar. Pri 24 letih za prevzem kmetije 24.000 evrov. Prej je bila kmetija premajhna, da bi lahko kar koli posodabljali, niso mogli zbrati toliko denarja, da bi se lahko investicije izvedle in začeli so obnavljati in graditi nove objekte. Povsod so dobili polovico nepovratnega denarja, pri sirarni četrtino. Skupaj okoli 300.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev, še 400.000 evrov je bilo lastnih sredstev.

Res je, da je veliko dela z birokracijo, ampak odkar se je začela kmetija razvijati, sta se lahko z očetom zaposlila na kmetiji, mama za polovični delovni čas, še dodatno so lahko zaposlili sodelavko v sirarni.

171.000 evrov za telefonsko aplikacijo za kolesarje in turiste

Na Koroškem sta dva prijatelja s telefonsko aplikacijo in spletno stranjo povezala vse kolesarske poti in gostince ob poti. Idealno za turiste, ki tako dobijo vse informacije o poti, na katero se podajajo. Dobila sta 171.000 evrov nepovratnih sredstev. Priznavata, da sama na razpisu ne bi uspela, pomagali so jima tisti, ki so že imeli izkušnje na razpisih.

Občina Grad na Goričkem zmagovalka v počrpanem denarju

Občina Grad na Goričkem je glede na število prebivalcev absolutna zmagovalka po počrpanem evropskem denarju. Na občini so se odločili, da razvijejo neko novo turistično atrakcijo, da bi privabili ljudi. Zgradili so doživljajski park Vulkanija, ki prikazuje nastanek vulkanov na Goričkem. Dobili so 2,1 milijona evrov. Sprva vsi skeptični, ali njihova majhna občina to sploh potrebuje, a zdaj imajo letno 30.000 obiskovalcev in pet novih zaposlitev.

V občini se evropski projekti vrstijo skoraj na vsakem koraku. Ob Vulkaniji je nastal Geološki muzej, z evropskim denarjem so kupili dve električni kolesi, ki ju dajejo v najem brezplačno, polnilnico za električne avtomobile, turistični vlak za panoramsko vožnjo po Goričkem. Obnovili so Putarjev mlin, skupaj z drugimi občinami so pridobili sredstva za kolesarska postajališča, z evropskim denarjem so kupili prireditveni šotor.

2,5 milijona evrov za obnovo gradu

In potem je tukaj še grad - največji v Sloveniji. Dobili so 2,5 milijona evrov za obnovo, naredili so apartmaje v gradu, nekaj je bilo tudi evropskih sredstev za ta koncertni klavir. Grad obnavljajo v okviru razvoja trideželnega parka Slovenije, Avstrije in Madžarske. Spet evropski projekt. In denar. Če ne bi bilo tega denarja, bi grad do danes že popolnoma propadel. A kot pravi direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko, je vse dokumentacije, ki so jo morali pripraviti, za več omar.

Eden največjih projektov je bila oskrba Pomurja s pitno vodo. Ker je bila občina Grad nosilka 47-milijonskega projekta, jo je dodatnih 27 milijonov evropskih sredstev dvignilo na prvo mesto lestvice počrpanega denarja. Dokumentacijo je pripravljala zunanja agencija. Šlo je za projekt 12 občin. Zgradili so 255 kilometrov cevovodov in številne druge vodovodne objekte. In še svež projekt – dobili so 15.000 evrov, da bodo vzpostavili brezžično wi-fi internetno povezavo po javnih objektih. Zaradi vsega pridobljenega denarja se je Goričko začelo razvijati. V krajih, kjer ni industrije, ni bilo turizma, ni nobene zanimivosti. Zato so jih naredili sami.