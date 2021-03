Preskakovanje vrst, različno naročanje cepiva ...

Številni kronični bolniki pa so v čakalni vrsti tudi v Celju. Po podatku tamkajšnjega zdravstvenega doma jih je približno 1500. Medtem pa so v Kočevju cepili tudi že nekaj zdravih 45-letnikov.

Zgodba zase je naročanje cepiva."Gorenjci smo se držali navodila NIJZ in smo ga naročali po starostnih skupinah, videti pa je, da so ga nekateri naročali v enormnih količinah,"je kritičen direktor blejskega zdravstvenega doma. Na Bledu so si dvesto odmerkov cepiva za šolnike kar izposodili od Zdravstvenega doma Jesenice.