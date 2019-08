PREVERJENO – 19. sezona izjemnih zgodb našega vsakdana

Devetnajst let poglobljenega pristopa k temam, ki pomembno oblikujejo naš vsakdan, osvetljevanje individualnih zgodb z različnih zornih kotov, ob nasvetih strokovnjakov in z različnimi viri, ostaja stalnica tedenske informativne oddaje. Ob vstopu v novo sezono urednica in voditeljica Alenka Arko izpostavlja: "Več kot 1.900 različnih prispevkov smo v devetnajstih sezonah pripravili v oddaji Preverjeno. Novo sezono, ob prekaljenih novinarskih obrazih, odpiramo s pomlajeno ekipo, z veliko mero vitalnosti, ob dodani ostrini zgodbam, ki jih predstavljajo posamezniki, zgodbam, za katere ne želimo, da ostanejo prezrte."