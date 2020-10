Boj za obalo Bohinjskega jezera, slap Savico in Triglavska jezera

Nekoč je dolenjski humorist Toni Gašperič razveseljeval staro in mlado, zdaj ima 75 let, v naši oddaji pa bo v drugačni vlogi. Skoraj devet mesecev je preživel v bolnišnici, z različnimi diagnozami, trikrat, štirikrat je bil na robu smrti, pa se je izvlekel. Bistvo zgodbe je, da tudi če si starejši in zelo bolan, je upanje, če se zate zavzame zagnana skupina zdravnikov, zdravnic, celotna ekipa . "To je prihodnost medicine," je dejal eden od Tonijevih zdravnikov, "da je v središču bolnik in ne zdravnik".

"Kdo bo kupil nepremičnino ob jedrski elektrarni,"tako se sprašuje eden izmed prebivalcev ob elektrarni v Krškem. To bo samo eden, pa prav gotovo ne odločujoč argument v razpravi, ki se bo sprožila v javnosti ob napovedani gradnji novega bloka jedrske elektrarne, za lažje odločanje in razmislek bomo ponudili nekaj dejstev in različnih mnenj.

Anekdota iz časov vladavine Napoleona Bonaparteja gre nekako takole: Napoleon, zelo nezadovoljen s Katoliško cerkvijo, pokliče takratnega kardinala Consalvija in mu zagrozi, da bo cerkev uničil, kardinal pa je menda odgovoril: "Ne bo vam uspelo, vaše veličanstvo, mi v cerkvi si to prizadevamo že več kot 1800 let, pa še nam ni uspelo."

O Katoliški cerkvi bomo govorili zato, ker se je zgodil zanimiv preobrat pri enem izmed najbolj zapletenih in za javnost vznemirljivih vprašanj denacionalizacije oziroma vračanja premoženja v naravi. Gre za vračanje takšnih naravnih lepot in znamenitosti, kot so priobalni del Bohinjskega jezera, slap Savica in del Triglavskih jezer. Zdaj seveda že vsi vemo, da hoče cerkev vse to v svoje roke, ko pa sem prvič slišala za to, o tem smo delali tudi podroben prispevek v eni izmed prvih oddaj Preverjeno pred 20 leti, sem bila nekoliko osupla in naivna, pa še koncept zasebne lastnine je bil nekoliko v povojih, posebej, ko gre za nekaj, kar misliš, da pripada vsem. Naivno, kot sem že rekla.

28 let in 70 delnih odločb, romanj s sodišča na ministrstvo, pa na upravno enoto, pa spet nazaj. Zdaj je Upravna enota Radovljica ugotovila nekaj zanimivega. Ta zemljišča naj nova oblast po vojni sploh ne bi odvzela cerkvi, ker sploh niso bila v njeni lasti. Cerkvi jih je vzel že nemški rajh leta 1941. Cerkev bo seveda temu zagotovo ugovarjala."Nerazumljivo, da neka firma, jaz jo imenujem firma, sploh posega po takem bogastvu," tak pa je bil te dni odziv ene izmed domačink iz teh krajev. In verjetno bo vse to razumljeno spet kot eden izmed mnogih napadov na cerkev.

Ampak, kot je dejal kardinal Franc Rodepoleti na Brezjah, križ je treba nositi. Pri tem je verjetno mislil tudi na vse, kar se je pisalo in poročalo v preteklih letih o dvorcu Goričane. Dvorcu, ki naj bi si ga kardinal zaželel kot ustrezno bivališče na stara leta in zato naj bi ga razkošno obnavljal. Ko mu barva novih ploščič ni bila všeč, so jih morali zamenjati, pa kuhinjo prestaviti v kletne prostore, da ne bi motil vonj po hrani. Rode in cerkev so to vse zanikali.