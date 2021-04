Prostovoljci, ki poleg boljših ocen otrokom vračajo motivacijo in zaupanje vase

Z ekipo Preverjeno smo govorili z dvema najstnikoma, ki v Večgeneracijski center Skupna točka ne prihajata le zaradi znanja, ampak ker tu dobita tudi moč in pogum za nadaljnje šolanje. "V šoli nimam prijateljev, ker sem slabši učenec," pripoveduje 14-letni David . "Tu, v Skupni točki, name gledajo drugače. Občutek imam, da me ne obsojajo. Ampak kljub temu "težijo", da delam naloge in se učim. Zadnje leto sem postal brezvoljen, nič se mi ne da, ko pa pridem sem, dobim neko motivacijo, kdaj se pohecamo, občutek imam, da jim je res mar."

V času našega obiska je računske naloge v Skupni točki vadil tudi 7-letni Arden. Ardenu gre računanje dobro od rok, besedilne naloge pa ne. Ker ne razume povsem navodil, doma pa mu nihče ne more pomagati. Ardenova starša sta prišla s Kosova. Ardenov oče govori slovensko, a ga ni veliko doma, saj veliko dela, Ardenova mama Ferdita govori zelo slabo, čeprav se trudi, da bi se čim prej naučila."Če kaj ne vem, vprašam Diarja, leto starejšega bratca," razlaga veseli sedemletnik, "ampak tudi on velikokrat ne razume. No, če pa on kaj ne razume, mu ne pomaga nihče. Ker mu ne more. Zato sem vesel vrnitve v šolo, pa tudi da lahko prihajava sem, če kaj ne veva," še zaključi svojo pripoved drugošolec, medtem ko hiti s pospravljanjem matematičnega zvezka v torbo. Doma so ga namreč že čakali s kosilom.

Otroci in mladostniki so imeli v času pouka na daljavo namreč zelo različne pogoje za osvajanje učne snovi. Razlike so (bile) že v intenzivnosti in poglobljenosti poučevanja na daljavo. Nekaterim so starši lahko pomagali pri razlagi učne snovi in so bdeli nad tem, da je otrok sproti opravljal naloge in obveznosti, drugim starši kljub želji in trudu niso mogli zagotavljati ustrezne učne pomoči, tretji pa so bili prepuščeni sami sebi, tudi nedostopni učiteljem oz. podpori šole. V nekaterih družinah so drugi vidiki spoprijemanja s krizo prevladali nad šolskim delom. To je nekaj izpovedi najstnikov, ki so za našo ekipo svoja občutja, strahove in stiske zapisali na papir. Pred kamero jim je o tem nerodno govoriti, pravijo, pravzaprav za to sploh nimajo več volje.