Prostovoljka, ki s pesmijo zdravi bolne in ostarele

Govora je o Jolandi Ravnikar, prostovoljki leta, pevki, policistki, umetnici in popotnici, predvsem pa o ženski, ki je že v otroštvu izkusila telesno in duševno bolečino, pa kljub temu danes od nje ne beži. Prav nasprotno – kot prostovoljka na onkološkem inštitutu v Ljubljani poskuša ujeti njeno težo in jo bolnikom, pa tudi starostnikom po domovih, zmanjšati z nasmehom, stiskom roke, sočutnim pogledom, predvsem pa z glasbo.

Ker je namreč spoznala, da glasba zdravi. Tako tistega, ki poje, kot tudi tistega, ki jo posluša. In v teh prazničnih dneh sta topla beseda in človeška naklonjenost tistim, ki morda ne morejo praznovati v krogu bližnjih, še kako dobrodošli.

Nocoj v oddaji Preverjeno ob 22.20 na POP TV!