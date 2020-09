Prva Slovenka, ki je objadrala svet

Milanka Lange Lipovec te dni praznuje 75 let, toliko je minilo, odkar so ženske na Slovenskem dobile volilno pravico. Pripoveduje, da je bila njena mati Dragica Mravljak vztrajna in zelo dejavna, emancipirana ženska."V zgodovini so vedno rekli cherchez la femme, iščite žensko, ki je za uspešnim moškim, in ženske znamo uresničiti marsikatero idejo." Milanka se nikoli ni počutila manjvredno, čeprav ni bila tehnično izobražena, je prodajala stroje za izdelavo polietilenskih vrečk. Vedno je verjela, da se lahko vsega nauči. "Ko sem šla v Črno goro, Makedonijo, so me gledali in čakali: A kde vam je muško?' Sem rekla: Nema muškog, z mano se boste pogovarjali.''

Za oddajo Preverjeno, ki bo na sporedu nocoj ob 22. uri, je pripovedovala svojo osebno zgodbo – od otroštva v Zrečah do življenja na Tihomorskem otočju Fidži.