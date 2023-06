Prvo evropsko prvenstvo v seksu

Tekmovanje v seksu bo trajalo mesec in pol, na njem sodeluje 20 držav, med njimi tudi Slovenija. Vsi tekmovalci prihajajo iz industrije za odrasle in se bodo morali vsak dan za 45 minut pomeriti v 16 disciplinah od zapeljevanja in predigre do izvirnih položajev in vzdržljivosti. Zmaga tisti, ki nasprotniku zagotovi najboljši užitek.

ZDA in večina evropskih držav je sprejela regulativne ukrepe v industriji za odrasle. Ti ukrepi vključujejo določanje starostne omejitve in zahteve glede zdravstvenih pregledov ter zagotavljanje delovnih standardov, kot so varni pogoji dela, počitek in ustrezno plačilo. Poleg tega se regulacija osredotoča na pravice in vključenost nastopajočih, vključno z varstvom zasebnosti, pravico do prekinitve sodelovanja ter zaščito pred izkoriščanjem, nasiljem in diskriminacijo.

