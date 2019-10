Pustila je doktorski študij fizike, zdaj je nepremagljiva pri gorskem teku

Začelo se je z gimnastiko v stari telovadnici v Zeleni jami, v Partizanu. Je večkratna državna prvakinja, dosegala je visoka mesta v Evropi in na svetovnih pokalih.

Kljub pogostih večurnim treningom je v šoli blestela. Končala je mednarodno maturo na bežigrajski gimnaziji in v Ameriki vzporedno študirala dve smeri fizike, tudi astrofiziko. Kot pravi Rea, se je za to odločila, ker so ji rekli, da je izredno težko, in da tam ni žensk, zato je to sprejela kot izziv. Uspelo ji je – a v tem času je šport opustila.

Zredila se je, posvetila se je težkemu študiju. Ker ji ni bilo všeč, da nima energije, da se težje giblje, je začela teči. Hitro se je zaljubila v tek po naravi. Izgubila je 20 kilogramov. Zatem je celo vpisala doktorat iz aplikativne fizike in magisterij iz materialne znanosti, hkrati pa se vse bolj posvečala teku v naravi, z ovirami, osvajala je vse težje podvige. S tekom je začela celo služiti. Končala je magisterij, doktorat pa opustila.