Ravnatelj sprejel mamino izjavo, da ne dovoli maske, na NIJZ za takšne izjave prvič slišijo

Je le nekaj izjem, ko se maske ne nosijo. V tem primeru je edina izjema, ko so lahko otroci brez maske, če imajo 1,5 metra razdalje. Izjava starša obveznosti nošenja mask ne odvezuje. Takšna izjava je torej v nasprotju s tem odlokom. Kot so še zapisali, " odgovornost (ne)nošenja mask učencev ni na strani ravnatelja, temveč na strani učencev in njihovih staršev. Seveda pa mora ravnatelj skrbeti za dobrobit vseh otrok in zaposlenih."

Ravnatelj se sklicuje na dopis šolskega inšpektorata in ministrstva z dne 3. septembra, ki ravnateljem predlaga, da naredijo uradni zaznamek o ravnanju starša, kar bo veljalo kot dokazilo o sledenju zapletov glede širjenja bolezni. Z ministrstva za šolstvu pa so nam odgovorili, da velja odlok vlade o obveznem nošenju mask v zaprtih prostorih. "Odlok je obvezujoč. Gre za podzakonski predpis, izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih."

Ravnatelj Osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomeru, šole, ki s podružnicami šteje več kot 500 učencev in 120 zaposlenih, je izjavo mame sprejel. Njen otrok maske nima. Prav tako nima varnostne razdalje, ker so razredi premajhni. Še več, v razredu otroka te mame in še v enem je vsak dan več primerov, kjer starši to podpisujejo. Zdaj je že 16 primerov, da so starši podpisali takšno izjavo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so potrdili, da takšne izjave, kot jo je mama na ljutomerski šoli napisala, ne poznajo, niti je niso dovolili. Čudi jih, da je ravnatelj to sprejel, saj je jasno, da mora upoštevati vladni odlok o obveznem nošenju mask. O tem se ni posvetoval niti s šolsko niti z zdravstveno stroko.

"Mi tega nismo nikoli dovolili in ko mame napišejo takšno sporočilo, lahko kot zdravnik rečem, da so te mame zavedene preko Facebook doktorjev. Maska je zaščita in ne poznam matere, ki ne bi svojega otroka zaščitila,"je komentiral direktor NIJZ Milan Krek.

Izjavo mame smo pokazali tudi dr. Mateji Logar, specialistki infektologije, ki se ukvarja z nalezljivimi boleznimi, z okužbami v bolnišnicah in bolnišnično higieno. "Tukaj gre za ekstremni egoizem, ker meni ni treba, mene ne skrbi, moj otrok tega ne bo nosil. Vemo namreč, da večina okužb nastane v tem tako imenovanem pred-simptomatskem času, se pravi, kakšen dan, dva preden zbolimo, preden sploh vemo in zaradi tega ne moremo ukrepati. Če pa imamo masko, se vsaj del virusov ustavi na maski in zaradi tega smo manj kužni," je dejala.

Milan Krek meni, da je to razlog za hiter sklic sveta staršev, saj se imajo vsi starši pravico odločiti, kakšno politiko šole bodo vodili. Tudi tisti starši, katerih otroci nosijo maske, naj povedo, ali se strinjajo, da se nekdo kar sam odloči, da ne upošteva sicer zakonskega določila.

Nocoj bomo v oddaji Preverjeno pregledali nekatere mite, ki krožijo med ljudmi, ki so prepričani, da nošnja maske škodi. Preverili smo, kaj drži, kakšne so znanstvene razlage. Na primer, pa spletu krožijo slike plesni, ki se čez dan nabere na otroški maski. To nikakor ne drži, če se maska uporablja samo en dan. "Če masko uporabljamo cel teden, če je gor hrana, če jo uporabljamo z umazanimi rokami in potem takšno masko otrok uporabi, se seveda lahko kašna plesen nabere, ampak če vsak dan damo gor svežo masko, ki smo jo prej oprali na 60 stopinjah in prelikali, potem ni možnosti, da bi se v tako kratkem času razvila kakšna kolonija bakterij ali gliv," je jasna dr. Mateja Logar.

Nasprotniki mask razlagajo še, da virus z lahkoto prehaja skozi masko, zato so maske nepotrebne. Kot odgovarja dr. Logarjeva, so virusi večji od molekul zraka, kisika in ogljikov dioksida, hkrati pa je tudi pomembno, da se bakterije in virusi ne gibljejo. Če bi pa pod masko res eksplozivno kihali, kašljali, bi kakšen delček prešel skozi masko, ker nobena maska ni 100-odstotna, ampak količina, ki pride ven, je bistveno manjša.

Neizpodbitno je, da povsod, kjer so maske in razdaljo imeli, so covid obdržali na takšni stopnji, da so ga lahko obvladovali v bolnišnicah, da se okužbe niso prehitro širile, da ni bilo množičnih žarišč in s tem ugašanja javnega življenja. Kot še poudari dr. Logarjeva, pri izjavi mame iz ljutomerske šole ne gre za posameznika, ki se sklicuje na svoje pravice, temveč gre za celotno družbo. Za pravico vseh, da te z morebitno okužbo ne ogroža nekdo, ki ne želi nadeti maske.