Razganja nas, ker smo ves čas notri

Za večino mladih, ki spadajo v starostno skupino od 15 do 29 let, je bilo 2020 izgubljeno leto. Martin Bajželj s Statističnega urada RS pravi, da je bilo mladih v Sloveniji po zadnjih podatkih okoli 310.000 kar predstavlja 15 odstotkov prebivalstva: ''Število mladih se ves čas zmanjšuje. Ob osamosvojitvi jih je bilo 430.000 in takrat so predstavljali skoraj 23 odstotkov prebivalcev.''

Mladi niso izgubljena generacija, opozori 86-letna psihologinja Anica Mikuš Kos, nekdanja direktorica Svetovalnega centra za otroke in mladostnike. V obdobju balkanskih vojn pa se je aktivno posvetila pomoči otrokom beguncev: ''Doživela sem drugo svetovno vojno in vem, da so se dogajale veliko hujše stvari kot danes. Mi nimamo podatkov, ki bi govorili o tem, da bi imeli več težav in motenj, kot recimo druge generacije, ki so imele prav tako vrsto problemov.''

Po statističnih podatkih so mladi še vedno najbolj zadovoljni z življenjem. Zadovoljstvo ocenjujejo z 8,3 od 10, medtem ko so odrasli še pred epidemijo svoje zadovoljstvo v povprečju ocenili s 7,5. Glavni vpliv na zadovoljstvo ima zdravje in kar 92 odstotkov mladih ocenjuje svoje zdravje kot zelo dobro.