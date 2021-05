Razkosanje BiH bi pomenilo, da se genocid splača

Glede idej o spreminjanju meja je Inzko jasen: "To je izredno nevarno, to je igra z ognjem in nihče se nima pravice s tem igrati. Povezano bi bilo s krvjo."

Po njegovem bi moral vsak, ki želi spreminjati meje, najprej obiskati vsa vojaška grobišča od Francije do Stalingrada, pa tudi Srebrenico. Svari, da bi razkosanje Bosne in Hercegovine dalo ljudem sporočilo, da je Karadžić zmagal s svojim genocidom in da se genocid splača, zato temu kot visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH močno nasprotuje.