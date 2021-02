Veliko veselje ob nastanku novega naselja Zatrnik, zdaj pa velike težave

Na eni od prog na Zatrniku so bile včasih tekme evropskega pokala za ženske in RTC Zatrnik je s Smučarsko zvezo Slovenije že podpisal pismo o nameri, da bo to progo namenil za tekme in treninge vseh selekcij slovenske smučarske reprezentance.

Priložnosti in izzivov torej veliko, a zataknilo se je tako rekoč doma. Družba, ki je Občino Gorje zaprosila za koncesijo, je naletela na odpor gorjanskih občinskih svetnikov. Nekateri v obratovanju žičniških naprav ne vidijo javnega interesa. Težave pa so tudi zaradi krajevne table. Naselje Zatrnik je nastalo lani, table, ki bi označevala začetek naselja, pa še vedno niso postavili. Direkcija za infrastrukturo se zdaj ukvarja s tem, kako doseči, da bi lastnik zemljišča popustil in vendarle dovolil postavitev table, ki je pomembna tudi z vidika varnosti.