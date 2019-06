Rekorder s 180 km/h v naselju

Ob šoli, kjer je omejitev 30, je radar ujel voznika, ki je vozil 99 km/h. Na odseku z omejitvijo 40 so ujeli voznika, ki je vozil 140, in pri omejitvi 50 v naselju je rekorder vozil 180 km/h. Z AVP sicer sporočajo, da se hitrost na naših cestah umirja, od leta 2008 do 2018 se je v povprečju znižala za med 8 in 11 odstotkov. Še vedno pa je hitrost najpogostejši vzrok za nesrečo.

Zaradi prehitre vožnje je bilo letos že več kot 1000 prometnih nesreč in 19 smrtnih žrtev. Najmlajša je imela 19, najstarejša pa 84 let.