Rekorden boj za koroško hitro cesto

Vse delajo v prostem času, dobivajo se v nočnih urah, da snujejo akcije, da opozarjajo. Aljaž se bori že peto leto, star je komaj 28 let in so ga Korošci pred kratkim že izbrali za osebnost leta. Povezal je Korošce, skupaj z Mladinsko iniciativo je dosegel, da je vlada pred dvema letoma podpisala zavezo, da letos gradnja bo.

A prejšnji mesec so na sestanku z Darsom izvedeli, da se gradnja zamika za eno leto, konec gradnje pa celo za tri. Šokirani, ponižani smo bili, pravi Aljaž. Znova barantanje z datumi. Tokrat jim je v bran stopila tudi Nina Mauhler, državna sekretarka z Ministrstva za infrastrukturo. Tudi sama je Korošica in tudi zanjo so bili novi datumi nesprejemljivi. Pozvala je Dars, da vendarle najdejo rešitev in so jo – začeli bodo graditi na treh odsekih med Velenjem in Slovenj Gradcem. Ne bodo čakali, da dobijo dovoljenja za celotno traso. Kot pravijo na Darsu, želijo tako pokazati Korošcem, da je tretja razvojna os, ki vključuje tudi koroško hitro cesto, prioriteta Darsa.

Druga težava pa je spodnji del koroške ceste, kjer občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki nasprotujejo trasi s priključkom v Šentrupertu. Zavzemajo se za traso s priključkom v Arji vasi. Vlada je izbrala priključek Šentrupert, občini Braslovče in Polzela pa sta lani maja vložili ustavno presojo. In dokler ustavno sodišče ne odloči, država na odseku Šentrupert–Velenje ne more začeti z gradnjo.

Sicer pa Koroško hitro cesto spremljajo številni rekordi. 13 let je trajalo umeščanje trase v prostor, kar se doslej v Sloveniji še ni zgodilo. Prav tako je cesta rekordna tudi po zahtevnosti gradnje. Na tej cesti bo 26 viaduktov, 6 predorov, 4 pokriti vkopi, 3 galerije, 8 mostov, 11 nadvozov, 15 podvozov. S projketiranjem se ukvarja 23 podjetij oziroma 300 ljudi.