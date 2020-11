Sveže gobe in kostanj prodajajo na spletu, lastniki gozdov se čutijo oškodovane

Kljub spoštovanju do narave je kultura obnašanja v gozdu pogosto slaba. Predvsem zato, ker pohlep, ki smo ga vajeni v vsakdanjem življenju, v naravo ne sodi. Pri nas raste okoli 3500 vrst rastlin in najmanj dve tretjini sta uporabni za prehrano, razlaga izkušeni nabiralec in avtor številnih knjig Dario Cortese. "Če gremo enkrat na mesec ven in prinesemo poln prtljažnik robe, se to ne spodobi in je celo v nasprotju s pravilnikom."Jesen je čas nabiranja gozdnih plodov, pa ne le kostanja in jurčkov. Cortese rad izpostavi, da je večina rastlin, mimo katerih hodimo, užitnih.

Pravilnik o varstvu gozdov je že leta nespremenjen in večinoma vsem dobro znan. Ena oseba lahko na dan nabere do en kilogram zelišč in do dva kilograma gozdnih plodov.