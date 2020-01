REPORTAŽA: Romska naselja na Dolenjskem

Leta 2020 v naših gozdovih še vedno živijo otroci, ki nimajo dostopa do vode. 75 let po sistematičnem iztrebljanju Romov živijo številni iz te marginalne skupine tudi v Sloveniji v naseljih, ločenih od neromskih. V številnih primerih brez vode in elektrike.

V Občini Črnomelj smo obiskali 11-člansko družino, ki že štiri leta biva v gozdu ob črnomeljski obvoznici. Milan Šabičpripoveduje, da je ponosni Rom, da ima z ženo Vido štiri hčere in pet vnukov. "Iz dneva v dan se borimo za boljše življenje. Žal mi je, da otroci trpijo, ker niso nič krivi." Vodo hranijo v plastičnih kanistrih. Med poletjem jo dobijo na bližnji bencinski črpalki, med zimo pa tam pipo zaprejo, zato so odvisni od prijaznih sosedov. Otroci se zjutraj, pred odhodom v šolo, pogosto umivajo z ledeno vodo. Ta včasih zaradi nizke temperature celo zamrzne. Zaradi blatne gozdne ceste, ki vodi do njihovih prikolic v gozdu, romski otroci – predvsem v deževnih dneh – v šolo pridejo umazani od blata. Potem pa so še ves čas deležni zmerljivk in posmehovanja sovrstnikov. "Zvečer, ko pridejo iz šole, nalogo delajo pri sveči," pravi Šabič.

FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik romske zveze iz Črnomlja Zvonko Golobič trdi, da njihovo stanje poznajo tako lokalni CSD, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS kot tudi varuh človekovih pravic. Vendar se že leta nič ne spremeni. Prepričan je, da odgovorni pišejo prirejena poročila o stanju romske skupnosti, ki jih berejo mednarodne organizacije. Opozarja, da se država vede, kot da Romi v Sloveniji živijo le v Prekmurju. "Mi nimamo dostopa do funkcionarjev, in to je glavni problem, Prekmurci pa ga imajo in vedno vlečejo vodo na svoj mlin."

Zvonko Golobič, predsednik Zveze Romov Črnomelj FOTO: Aljoša Kravanja

Več Romov živi podobno kot družina iz črnomeljskega gozda, največ v naseljih, ki so bolj množična, trdi Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko. "To je Žabjak, lahko pa omenim tudi kakšno drugo romsko naselje zunaj Novega mesta. Tudi Kočevje, ki se lahko ponekod primerja z Darfurjem."

Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov Novo mesto. FOTO: Aljoša Kravanja

V največjem romskem naselju v okolici Novega mesta Brezje-Žabjak živi okoli 700 ljudi, trikrat več kot pred tridesetimi leti. Njihove bivanjske razmere pa so se v tem času le poslabšale. Pravni sistem je tu odpovedal, deluje le zakon močnejšega. Otrok nihče ne zaščiti in posledično lahko pričakujemo, da bo kriminala vse več.





Ne le romska, pač pa vsaka družina v Sloveniji, ki je brez dohodkov, prejme za štiri otroke mesečno 1002 evra socialne pomoči. To bi moralo zadostovati za osnovno preživetje. Vedno izpostavljamo kriminal, ki je le posledica okoliščin. Odpraviti je treba vzrok težav. Obiskali smo območje, ki je na obrobju največjega romskega naselja na Dolenjskem. Zapuščena deponija, kjer Romi bivajo brez vode in elektrike. Nekateri naj bi bili celo prisiljeni tu živeti. Opazimo, da je do njihovih prikolic napeljana električna napeljava. Romi to elektriko in vodo preprodajajo med seboj. In to po oderuški ceni tudi za več sto evrov na mesec.