Romeo in Julija profesionalnega športa

Kristjan Čeh , svetla prihodnost slovenske atletike, ptujski velikan z drugim najboljšim rezultatom v metu diska, ima sorazmerno kratko športno kariero, saj se je začel s športom ukvarjati šele pred sedmimi leti, danes pa je že v športni eliti. Je evropski prvak do 23 let. Državni rekord, ki je bil skoraj 21 let nedotakljiv, je popravil na 70, 35 metra. To je rezultat, ki so ga na svetu nekajkrat dosegli le tisti najboljši. Nedavno je osvojil tudi drugo mesto diamantne lige, serije najprestižnejših svetovnih atletskih mitingov, ki se je zaključila v Zürichu. Mladega velikana prav gotovo čaka še ogromno lovorik, a kljub temu nekateri niso mogli skriti razočaranja, ko se je eden od glavnih adutov slovenske atletike z olimpijskih iger vrnil s petim mestom. In kjer je razočaranje, je tudi iskanje grešnega kozla. V profesionalnem športu so to po navadi trenerji, v Čehovem primeru pa se je zapletlo, saj ga Kristjan Čeh sploh nima več oziroma je sodelovanje z njim končal točno 37 dni pred olimpijskimi igrami – kot pravi danes njegov nekdanji trener Gorazd Rajher , je to storil kar v SMS-sporočilu. Razlog za njuno oddaljevanje pa naj bi bilo predvsem nestrinjanje glede skupnih treningov Čeha in njegovega dekleta Ane Marie Orel , ki tekmuje v metu kladiva.

"Z Ano sem se srečal že januarja, ko je trenirala v svoji ekipi, s trenerko, ki je fanta z imenom Wojciech Nowicki popeljala na tron v metu kladiva na olimpijskih igrah. Srečevali smo se, ampak le na treningih – Kristjan v svojem krogu, Ana v svojem. Dokler to funkcionira v smislu 'zabava je zabava, služba je služba', ni nobenega problema," danes razlaga Gorazd Rajher, ki je začel v tistem času opažati, da je Kristjan manj zbran na treningih. Ko pa sta zaljubljenca izrazila željo, da bi trenirala skupaj, se Rajher ni strinjal. Zdelo se mu je, da bi prelepa Estonka bolj motila Kristjanov trening kot pa prispevala k njegovemu uspehu. "Rekel sem, da ne želim, da je v tistem trenutku z njim. Kaj delata zvečer, popoldne, me ne zanima," razlaga Rajher. Strasti so skušali v klubu pomiriti tako, da so že junija sklicali izredno skupščino, da bi izvolili novo vodstvo – funkcija je do zdaj pripadala Čehovemu menedžerju in glavnemu sponzorju Inu Aldu Ilešiču. Izpustiti tako perspektivnega atleta, svetovnega rekorderja v skupini do 23 let, dvakratnega evropskega prvaka, bi bilo noro. Če ne bi mogel najti trenerja, ga je bila pripravljena podpreti tudi Atletska zveza Slovenije.

"Verjetno Kristjan v meni vidi nekoga, ki mu je želel slabo. Ne vem, če to drži. Sedem let sem vlagal vanj, delal noč in dan, samo zato, da je vse to vrgel kar tako čez ograjo. Prav gotovo to ne drži," je nad odnosom razočaran Rajher, ki se do zdaj ni niti slišal niti videl s svojim nekdanjim varovancem. Po koncu olimpijskih iger pa se je z osebno izpovedjo na družbenih omrežjih odzvala Ana: "Še nikoli v življenju me ni kdo tako ustrahoval, kot sta me v zadnjih nekaj mesecih dva moška." Kot je zapisala, se je počutila oropano pravic kot človek in kot atletinja. Od nje naj bi zahtevali, da zapusti Kristjana, prepovedali naj bi jima skupne treninge.

Marjan Ogorevc: "Nerazrešen konflikt jemlje energijo."

"Konflikt med športnikom in trenerjem lahko zelo slabo vpliva na športnikov potencial, odvzame mu veliko energijskega potenciala, zato je lahko tako na treningih kot na tekmovanjih malo slabši in ne doseže svojega optimalnega rezultata, za katerega se je pripravljal," o nerazrešenem konfliktu razmišlja atletski trener in bioterapevt Marjan Ogorevc, ki se je v podobni zgodbi že znašel s svojim varovancem, svetovnim prvakom in olimpijskim zmagovalcem Primožem Kozmusom, ki je prav tako le slaba dva meseca pred olimpijskimi igrami v Londonu prekinil sodelovanje z njim, in to kar z objavo na družbenem omrežju. "Ne bi zdaj razpravljal o tem, zakaj sva midva prekinila, menim pa, da bi bil rezultat boljši, če bi imel Kozmus takrat na olimpijskih igrah strokovno vodenje, ki ga ni imel – po mojem mnenju bi padla tudi zlata medalja."