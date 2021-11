Romsko naselje Pušča, 110 let obstoja

Romi so bili vedno znani kot odlični glasbeniki. V Prekmurju so bili cenjeni tudi kot brusilci orodja, razloži etnologinja Jelka Pšajd. V Pomurskem muzeju v Murski Soboti na stalni razstavi hranijo stari brus, orodje, s katerim so Romi hodili od vrat do vrat in domačinom brusili kose, nože in škarje. ''Bili so tudi znani, da so hkrati popravljali dežnike in po tem, da so krpali lonce oziroma 'piskre'.''

Danes mnogi Romi iz Pušče delajo v Avstriji. Mladi ne želijo delati le težkih fizičnih del. Andrej Bajič Šarkezi, ki je nedavno nastopil v oddaji Slovenija ima talent, je stand up komik. "Ni več tako, kot je nekoč bilo. Počasi vse izginja, verjamem, da moja otroka sploh ne bosta vedela, kaj je to Rom."

Po 110 tih letih je Pušča kraj, ki se le malo razlikuje od drugih prekmurskih vasi.

Celoten prispevek si lahko ogledate nocoj ob 22.00 v oddaji Preverjeno na POP TV in na VOYO.