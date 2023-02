S kovčki denarja po nepremičnine na Hrvaško

Stanovanja za več kot pol milijona evrov, vile za dva milijona evrov in več, 15.000 evrov za kvadratni meter. Tudi to je Hrvaška, kjer cene nepremičnin presegajo vse rekorde in to ne le tiste najdražje. Poleg Nemcev in Avstrijcev prestižne nepremičnine kupujejo tudi Slovenci. Krediti so redki, prevladujejo lastna sredstva, 60 odstotkov vseh nepremičnin, ki so bile lani prodane pri naših južnih sosedih, je bilo plačanih celo z gotovino.

Ekipa oddaje Preverjeno si je ogledala 2.000.000 evrov vredno vilo v Brtonigli. Ima šest spalnic, sedem kopalnic, džakuzi in ogrevan bazen. Nahaja se v naselju samih večmilijonskih nepremičnin, ob vili, ki jo je pred smrtjo kupil glasbenik Đorđe Balašević, da bi v njej užival starost. Kaj ponujajo vile, ki se oddajajo za 1.000 evrov na noč? Kdo so kupci? O tem smo govorili z Loreno Kogej, agentko največje nepremičninske agencije na Hrvaškem, ki si že sedem let zapored lasti naziv – agentka leta. "Kupci najdražjih nepremičnin so večinoma Nemci, Avstrijci, a imeli smo tudi Slovence," pravi. Cene nepremičnin na Hrvaškem rastejo že nekaj let, zadnji dve leti so poskočile za 30 odstotkov, dodatnih 10 odstotkov je po novem letu prispeval še vstop v evrsko območje, pojasnjuje direktor nepremičninske agencije Stoja trade Zoran Đukić. "Po vstopu Hrvaške v schengen je prišlo do eksplozije cen na Hrvaškem. Povprašavanje je fantastično, res noro." icon-expand Kaštela, Hrvaška FOTO: Dreamstime Razprodajo Hrvaške prikazuje statistika. 36 odstotkov vseh nepremičnin, ki so se v lasnkem letu prodale, je pristalo v rokah tujcev. Ob jadranski obali pa še bistveno več – od 80 do 90 odstotkov. Rekorderji so Nemci, ki so v letu 2022 kupili 3584 nepremičnin, oziroma za 73 odstotkov več kot leta 2021, sledimo Slovenci s 70, 2-odstotnim naskokom in 3287 kupljenimi nepremičninami, na tretjem mestu so Avstrijci (1528 nepremičnin, 72,6-odstotna rast). Več pa v oddaji Preverjeno danes ob 22.30! Tudi o tem, kakšne so cene pri naših zahodnih sosedih, v Trstu, kjer se je še pred dvema letoma dalo kupiti garsonjero za 30.000 evrov. Kakšne so cene danes?