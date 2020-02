Samo zaradi navadne gripe vsako leto umre 600.000 ljudi

Z naraščujočim številom obolelih in mrtvih zaradi koronavirusa se povečuje tudi panika in število teorij zarot s katastrofičnimi napovedmi. Čeprav pojav novih virusov ni izjema, spomnimo se prašičje gripe in sarsa, se večina ne zaveda, da nam je trenutno dosti bolj nevarna navadna gripa, saj po poročanju Svetovne zdravstvene organizacije samo zaradi respiratornih težav, ki jih povzroča gripa, vsako leto umre več kot 600.000 ljudi.

Lani do aprila je zaradi navadne gripe umrlo kar 160 bolnikov. Kako se zaščititi tako pred koronavirusom kot pred navadno gripo, pa v nocojšnjem Preverjenem.