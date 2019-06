Selfi, za katerega tvegaš življenje

Ljudje se nastavljajo vlakom, slikajo na robu prepadov, plezajo in telovadijo na vrhu stolpnic. Vse za dobro fotografijo. Vse za to, da bodo na spletu dobili čim več všečkov. Tudi v Slovenji so adrenalinci, ki jih privlači višina, našli takšno lokacijo. 360 metrov visok trboveljski dimnik. Pridejo po železniških tirih, odbijejo ali prežagajo ključavnico in splezajo na vrh.