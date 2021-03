Šepetalec oljk

Prvo oljko je posadil leta 84. Pred tem je bil zaposlen v prehrambno predelovalni industriji. Na banki je vzel kredit in kupil zapuščeno, zaraščeno zemljišče v Mali Sevi nad Izolo. " Začeli smo zelo naivno, brez denarja, brez izkušenj, brez nasvetov in še precej smole smo imeli, ker je naslednjo zimo vse zamrznilo."

Nekje med oljkami se še vedno skriva stari rdeči traktor, s katerim so opravili mnoga dela. Tudi njegov sin Luka Dujc ga je vozil in se z njim skoraj smrtno poškodoval. "To je bilo 2002, sem imel 27 let. Terasa se je vdrla, zid se je podrl. Lahko bi bilo grdo, ampak sem imel srečo."

Danes imajo na treh in pol hektarjih posajen nasad s tisoč dvesto oljkami, v katerem uspeva 20 različnih sort. Vsi so se sprva čudili, da mediteranske oljke tako dobro uspevajo v Slovenski Istri, vendar se je z leti izkazalo, da imamo v naših krajih idealne pogoje za rast mediteranskih oljk.

Sočni plodovi oljk končajo v vasici Babiči pri Sandiju Babiču, ki jih s postopkom hladnega stiskanja pridela v zeleno mojstrovino. Pri ocenjevanju in degustaciji poznavalci poskušajo določiti štiri parametre. Grenkobo, pikantnost, sadežnost in persistenco, koliko časa se okus ohrani v ustih. "V fazi predelave se oljčnem olju ne sme nič dodajati. Aroma po artičokah ali tartufih mora nastati že v samem plodu."

